Коронавірус в Україні 12 лютого. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

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Коронавірус в Україні не відступає — щодня медики фіксують десятки тисяч нових хворих.

За 11 лютого виявили 38 тис. 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 тис. 29 дітей та 864 медичних працівники. До лікарень вчора потрапили 3 тис. 753 осіб, 265 хворих померли, а подолали хворобу 19 тис. 943 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом за весь час пандемії в Україні вже захворіли 4 млн 501 тис. 182 громадян. Одужати змогли 3 млн 770 тис. 769 осіб, а померли від хвороби 102 тис. 668 осіб.

Вчора щеплення від ковіду отримали 74 тис. 38 осіб. А загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 31 млн щеплень від COVID-19. Дві дози отримали 14 млн 932 тис. 864 громадян.

Випадків у областях за добу:

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м. Київ — 4 тис. 229

Вінницька — 720

Волинська — 1 тис. 60

Дніпропетровська — 2 тис. 596

Донецька — 1 тис. 808

Житомирська — 1 тис. 489

Закарпатська — 795

Запорізька — 1 тис. 276

Івано-Франківська — 791

Київська — 1 тис. 326

Кіровоградська — 487

Луганська — 783

Львівська — 2 тис. 351

Миколаївська — 1 тис. 13

Одеська — 3 тис. 670

Полтавська — 1 тис. 407

Рівненська — 1 тис. 145

Сумська — 1 тис. 671

Тернопільська — 813

Харківська — 1 тис. 736

Херсонська — 1 тис. 604

Хмельницька — 1 тис. 813

Черкаська — 1 тис. 246

Чернівецька — 789

Чернігівська — 1 тис. 594

Нагадаємо, станом на 11 лютого в «червоній» карантинній зоні перебували п’ять областей — Івано-Франківська, Рівненська, Луганська, Закарпатська та Хмельницька області. У «жовтій» зоні залишилася лише Полтавська область, решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що в лютому щодня в Україні виявлятимуть до 60 тис. інфікувань ковідом.