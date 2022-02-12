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Ракурс
Коронавірус в Україні 12 лютого. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

Понад 38 тис. хворих та 265 померлих — COVID-статистика в Україні за добу

12 лют 2022, 09:30
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Коронавірус в Україні не відступає — щодня медики фіксують десятки тисяч нових хворих.

За 11 лютого виявили 38 тис. 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 тис. 29 дітей та 864 медичних працівники. До лікарень вчора потрапили 3 тис. 753 осіб, 265 хворих померли, а подолали хворобу 19 тис. 943 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом за весь час пандемії в Україні вже захворіли 4 млн 501 тис. 182 громадян. Одужати змогли 3 млн 770 тис. 769 осіб, а померли від хвороби 102 тис. 668 осіб.

Вчора щеплення від ковіду отримали 74 тис. 38 осіб. А загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 31 млн щеплень від COVID-19. Дві дози отримали 14 млн 932 тис. 864 громадян.

Щоденний приріст хвороби в Україні. Інфографіка: РНБО

Випадків у областях за добу:


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  • м. Київ — 4 тис. 229
  • Вінницька — 720
  • Волинська — 1 тис. 60
  • Дніпропетровська — 2 тис. 596
  • Донецька — 1 тис. 808
  • Житомирська — 1 тис. 489
  • Закарпатська — 795
  • Запорізька — 1 тис. 276
  • Івано-Франківська — 791
  • Київська — 1 тис. 326
  • Кіровоградська — 487
  • Луганська — 783
  • Львівська — 2 тис. 351
  • Миколаївська — 1 тис. 13
  • Одеська — 3 тис. 670
  • Полтавська — 1 тис. 407
  • Рівненська — 1 тис. 145
  • Сумська — 1 тис. 671
  • Тернопільська — 813
  • Харківська — 1 тис. 736
  • Херсонська — 1 тис. 604
  • Хмельницька — 1 тис. 813
  • Черкаська — 1 тис. 246
  • Чернівецька — 789
  • Чернігівська — 1 тис. 594

Нагадаємо, станом на 11 лютого в «червоній» карантинній зоні перебували п’ять областей — Івано-Франківська, Рівненська, Луганська, Закарпатська та Хмельницька області. У «жовтій» зоні залишилася лише Полтавська область, решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що в лютому щодня в Україні виявлятимуть до 60 тис. інфікувань ковідом.

Джерело: Ракурс


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