Понад 38 тис. хворих та 265 померлих — COVID-статистика в Україні за добуhttps://racurs.ua/ua/n166961-ponad-38-tys-hvoryh-ta-265-pomerlyh-covid-statystyka-v-ukrayini-za-dobu.htmlРакурс
Коронавірус в Україні не відступає — щодня медики фіксують десятки тисяч нових хворих.
За 11 лютого виявили 38 тис. 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 тис. 29 дітей та 864 медичних працівники. До лікарень вчора потрапили 3 тис. 753 осіб, 265 хворих померли, а подолали хворобу 19 тис. 943 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Загалом за весь час пандемії в Україні вже захворіли 4 млн 501 тис. 182 громадян. Одужати змогли 3 млн 770 тис. 769 осіб, а померли від хвороби 102 тис. 668 осіб.
Вчора щеплення від ковіду отримали 74 тис. 38 осіб. А загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 31 млн щеплень від COVID-19. Дві дози отримали 14 млн 932 тис. 864 громадян.
Випадків у областях за добу:
- м. Київ — 4 тис. 229
- Вінницька — 720
- Волинська — 1 тис. 60
- Дніпропетровська — 2 тис. 596
- Донецька — 1 тис. 808
- Житомирська — 1 тис. 489
- Закарпатська — 795
- Запорізька — 1 тис. 276
- Івано-Франківська — 791
- Київська — 1 тис. 326
- Кіровоградська — 487
- Луганська — 783
- Львівська — 2 тис. 351
- Миколаївська — 1 тис. 13
- Одеська — 3 тис. 670
- Полтавська — 1 тис. 407
- Рівненська — 1 тис. 145
- Сумська — 1 тис. 671
- Тернопільська — 813
- Харківська — 1 тис. 736
- Херсонська — 1 тис. 604
- Хмельницька — 1 тис. 813
- Черкаська — 1 тис. 246
- Чернівецька — 789
- Чернігівська — 1 тис. 594
Нагадаємо, станом на 11 лютого в «червоній» карантинній зоні перебували п’ять областей — Івано-Франківська, Рівненська, Луганська, Закарпатська та Хмельницька області. У «жовтій» зоні залишилася лише Полтавська область, решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.
Раніше в Міністерстві охорони здоров’я прогнозували, що в лютому щодня в Україні виявлятимуть до 60 тис. інфікувань ковідом.