Санкції РНБО проти телеканалу «НАШ» ввів у дію Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n166960-sankciyi-rnbo-proty-telekanalu-nash-vviv-u-diu-zelenskyy.html

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Санкції проти телеканалу «НАШ» погодив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про обмеження, які передбачають заборону на мовлення. Санкції запроваджуються проти ТОВ «Наша Прага», ТОВ «Наш24», ТОВ «Наш 365» та кіпрської компанії Demosena Investments Ltd. Також санкції РНБО передбачають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій і так далі. Про це повідомляється на сайті президента.

Ще одним указом глава держави запровадив санкції проти російського ТОВ «Вітрина ТВ», який є транслятором російських телеканалів.

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Нагадаємо, 11 лютого Рада національної безпеки і оборони на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України запровадила п’ятирічні санкції проти телеканалу «НАШ».

Власник підсанкційного телеканалу «НАШ» Євген Мураєв назвав рішення щодо закриття каналу «вироком для Зеленського» і пообіцяв масову хвилю протестів в Україні. Президент Зеленський наголосив, що «жоден справді наш, український телеканал не постраждав».