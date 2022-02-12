Байден обговорить з Путіним ситуацію довкола України. Фото: Адам Шульц/Zuma/ТАСС

https://racurs.ua/ua/n166959-bayden-obgovoryt-z-putinym-sytuaciu-dovkola-ukrayiny-stala-vidoma-data-rozmovy.html

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Телефонна розмова президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться у суботу, 12 лютого.

Американський лідер зателефонує президенту країни-агресора через зростання напруги довкола України. Про це повідомив радник із нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джек Салліван, передає CNN.

Я чекаю, що він поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам про це прямо зараз, — зазначив Салліван.

Як пише РІА «Новости», спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова двох лідерів відбудеться сьогодні, 12 лютого. Прес-секретар Путіна наголосив, що дзвінок відбудеться за письмовим запитом Білого дому.

Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів, — заявив він.

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Раніше повідомлялося, що 11 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорить ситуацію довкола України зі світовими лідерами — очільниками Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, Європейського Союзу та НАТО.

Джерело: CNN, РІА «Новости»