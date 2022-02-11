Зеленський. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n166958-joden-spravdi-nash-ne-postrajdav-zelenskyy-dotepno-vidreaguvav-na-sankciyi-rnbo.html

Ракурс

Санкції РНБО щодо телеканалу «НАШ» запровадили сьогодні, 11 лютого. На обмеження дотепно відреагував президент України Володимир Зеленський.

Коментуючи санкції, він заявив, що «жоден справді наш, український телеканал не постраждав». Таку заяву він опублікував у своєму Telegram.

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До цього власник підсанкційного телеканалу «НАШ» Євген Мураєв назвав рішення щодо закриття каналу «вироком для Зеленського» і пообіцяв масову хвилю протестів в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти телеканалу «НАШ» запровадила Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Їх запровадили на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України (СБУ). Обмеження запровадили проти компанії «Наша Прага», компанії «НАШ 24», «НАШ 365» та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House.