Зеленский. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n166958-ni-odin-nash-ne-postradal-zelenskiy-ostroumno-otreagiroval-na-sankcii-snbo.html

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Санкции СНБО в отношении телеканала «НАШ» ввели сегодня, 11 февраля. На ограничение остроумно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя санкции, он заявил, что «ни один действительно наш, украинский телеканал, не пострадал». Такое заявление он опубликовал в своем Telegram.

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До этого владелец подсанкционного телеканала «НАШ» Евгений Мураев назвал решение о закрытии канала «приговором для Зеленского» и пообещал массовую волну протестов в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против телеканала «НАШ» ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Их ввели на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Ограничения ввели против компании «Наша Прага», компании «НАШ 24», «НАШ 365» и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, находящейся на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House.