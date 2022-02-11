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Праздник завтра. Фото: Istock
12 февраля — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n166957-12-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 12 февраля — Международный день науки и гуманизма. Этот праздник известен как День Дарвина, ведь дату выбрали в честь дня рождения известного ученого Чарльза Дарвина. Он был основателем теории естественного отбора и теории эволюции. Главная цель праздника — привлечь внимание человечества к принципам научного мышления.
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12 февраля в церковном календаре — день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Ивана Златоуста (Трисвятие или Собор трех святителей). Трое святителей родились в семьях христиан, поэтому их часто ассоциируют с семейной святостью. Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе со своим другом Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.
Что нельзя делать в этот день:
- запрещается шить и прясть;
- 12 февраля откажитесь от похода в гости.
Народные приметы:
- если луна красного цвета, то будет сильный ветер;
- ветреная погода — на сырой год;
- иней на деревьях — к приходу тепла;
- северный ветер означает, что будет сильное похолодание;
- на снег 12 февраля выходят мыши, будет оттепель;
- солнце заходит за облако, значит ждите метель.