Праздник завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n166957-12-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 12 февраля — Международный день науки и гуманизма. Этот праздник известен как День Дарвина, ведь дату выбрали в честь дня рождения известного ученого Чарльза Дарвина. Он был основателем теории естественного отбора и теории эволюции. Главная цель праздника — привлечь внимание человечества к принципам научного мышления.

.

12 февраля в церковном календаре — день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Ивана Златоуста (Трисвятие или Собор трех святителей). Трое святителей родились в семьях христиан, поэтому их часто ассоциируют с семейной святостью. Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе со своим другом Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.

Что нельзя делать в этот день:

запрещается шить и прясть;

12 февраля откажитесь от похода в гости.

Народные приметы: