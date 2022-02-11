Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, посетила благотворительный центр психологической помощи для детей The Royal Foundation Centre for Early Childhood и дважды нарушила королевский дресс-код, чем удивила фанатов.

Для выхода герцогиня выбрала простой и элегантный образ. Об этом сообщает HELLO.

Кейт Миддлтон надела черные узкие брюки и кофту в комплекте с клетчатым блейзером и черными лодочками. Наряд она дополнила жемчужными серьгами и ожерельем с сапфиром Astley Clarke. Таким нарядом она нарушила сразу несколько правил — черное монаршие особы носят только в траур, а еще представительницам королевской семьи рекомендуется выбирать брюки свободного кроя, а не зауженные модели.

Отметим, что во время визита Кейт пообщалась с волонтерами, которые рассказали о работе центра, а потом вместе с детьми и их родителями приняла участие в кулинарном мастер-классе. Засучив рукава, герцогиня помогала детям готовить фруктовые кебабы.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике в новом году. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили сразу несколько организаций.

Источник: HELLO