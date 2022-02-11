Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембріджська, відвідала благодійний центр психологічної допомоги для дітей The Royal Foundation Centre for Early Childhood і двічі порушила королівський дрес-код, чим здивувала фанатів.

Для виходу герцогиня обрала простий і елегантний образ. Про це повідомляє HELLO.

Кейт Міддлтон одягла чорні вузькі штани і кофту в комплекті з картатим блейзером і чорними човниками. Наряд вона доповнила перлинними сережками і намистом з сапфіром Astley Clarke. Таким вбранням вона порушила відразу кілька правил — чорне монарші особи носять тільки в жалобу, а ще представницям королівської сім’ї рекомендується обирати штани вільного крою, а не звужені моделі.

Зазначимо, що під час візиту Кейт поспілкувалася з волонтерами, які розповіли про роботу центру, а потім разом з дітьми та їхніми батьками взяла участь у кулінарному майстер-класі. Герцогиня допомагала дітям готувати фруктові кебаби.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше з’явилися на публіці в новому році. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали одразу кілька організацій.

Джерело: HELLO