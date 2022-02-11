Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166955-koronavirus-moje-vrajaty-placentu-i-pryzvodyty-do-mertvonarodjennya.html

Ракурс

Команда вчених із 12 країн вивчила випадки руйнування коронавірусом плаценти у вагітних жінок.

Вірус призводив до мертвонародження у жінок, що захворіли на Covid-19. Про це повідомляє Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Дослідники проаналізували плацентарну тканину — ембріональний орган, що формується в порожнині матки під час вагітності та здійснює зв’язок між організмом матері й майбутньою дитиною через пуповину — 64 мертворонароджених дітей і чотирьох немовлят. У всіх випадках матері (вік від 24 до 40 років) не були щеплені і захворіли на коронавірус, бувши вагітними.

Нормальна плацента має здоровий червонуватий відтінок і губчасту структуру, а зразки, які вивчили автори роботи, були твердими та з темними плямами мертвої тканини.

Майже у всіх зразках плаценти хворих на коронавірус жінок знайшли запалення плаценти. Його діагностували в 65 із 68 (97%) зразків, у середньому було уражено 77,7% тканин. Деякі зразки мали множинні міжворсинчасті тромби (у 25 з 68 випадків) і хронічний вілліт, пошкодження плаценти (22 з 68 зразків).

Дослідники також провели розтин деяких мертвонароджених і в 63% випадках не знайшли аномалій плода, за винятком внутрішньоутробної гіпоксії та асфіксії. Безпосередньо коронавірус був присутній в мазках з носогорла 16 з 28 вивчених ембріонів. У чотирьох мертвонароджених, підданих процедурі розтину, вірус виявили у внутрішніх органах.

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SARS-CoV-2 досяг плаценти через кровотік, прикріплюючись до сприйнятливих клітин і викликаючи відкладення білка і незвичайну форму запалення, яка блокувала кровообіг і надходження кисню. Це призвело до загибелі тканини плаценти та задухи. Найчастіше ембріон гинув на 30-му тижні вагітності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пандемію коронавірусу в США досліджують незвичайним способом — Центр контролю та профілактики захворювань (СDC) включив дані моніторингу стічних вод у регулярний звіт про поширення COVID-19.