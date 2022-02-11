Коронавирус может поражать плаценту и приводить к мертворождению

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n166955-koronavirus-mojet-porajat-placentu-i-privodit-k-mertvorojdeniu.html

Ракурс

Команда ученых из 12 стран изучила случаи разрушения коронавирусом плаценты у беременных женщин.

Вирус приводил к мертворождению у женщин, заболевших Covid-19. Об этом сообщает Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Исследователи проанализировали плацентарную ткань — эмбриональный орган, формирующийся в полости матки во время беременности и осуществляющий связь между организмом матери и будущим ребенком через пуповину — 64 мертворожденных детей и четырех младенцев, которые появились на свет, но вскоре умерли. Во всех случаях матери (возраст от 24 до 40 лет) не были привиты и заболели коронавирусом, будучи беременными.

Нормальная плацента имеет здоровый красноватый оттенок и губчатую структуру, а образцы, которые изучили авторы работы, были твердыми и с темными пятнами мертвой ткани.

Почти во всех образцах плаценты больных коронавирусом женщин нашли воспаление плаценты. Его диагностировали в 65 из 68 (97%) образцов, в среднем было поражено 77,7% тканей. Некоторые образцы имели множественные межворсинчатые тромбы (в 25 из 68 случаях) и хронический виллит, повреждение плаценты (22 из 68 образцов).

Исследователи также провели вскрытие некоторых мертворожденных и в 63% случаях не нашли аномалий плода, за исключением внутриутробной гипоксии и асфиксии. Непосредственно коронавирус присутствовал в мазках из носоглотки 16 из 28 изученных эмбрионов. У четырех мертворожденных, подвергнутых процедуре вскрытия, вирус обнаружили во внутренних органах.

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SARS-CoV-2 достиг плаценты через кровоток, прикрепляясь к восприимчивым клеткам и вызывая отложения белка и необычную форму воспаления, которая блокировала кровоток и поступление кислорода. Это привело к гибели ткани плаценты и удушью. Чаще всего эмбрион погибал на 30-й неделе беременности.

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемию коронавируса в США исследуют необычным способом — Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) включил данные мониторинга сточных вод в регулярный отчет о распространении COVID-19.