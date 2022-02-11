Терроборона. Фото: Лига

https://racurs.ua/n166954-terroboronu-uvelichat-do-2-mln-ukraincev-danilov.html

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил об увеличении численности сил территориальной обороны.

По его словам, поставлена задача увеличить их до двух млн человек. Об этом стало известно с брифинга Данилова по итогам заседания СНБО.

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Принято протокольное поручение, максимально увеличить количество наших военных в территориальной обороне. Поставлена задача — количество терробороны должно достигать 2 млн граждан, — сказал Данилов.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против телеканала «НАШ» ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Их ввели на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).