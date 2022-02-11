СНБО наложил санкции на телеканал «НАШ»

Телеканал НАШ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n166953-snbo-nalojil-sankcii-na-telekanal-nash.html

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Санкции против телеканала «НАШ» ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)

Их ввели на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил спикер СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Ограничения ввели против компании «Наша Прага», компании «НАШ 24», «НАШ 365» и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, находящейся на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House.

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Санкции против телеканала «НАШ» ввели на пять лет. В поддержку телеканала устроили митинг журналисты во главе с владельцем канала Евгением Мураевым.

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал «НАШ» снова проверил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Выяснилось, что канал не уплатил два штрафа более чем на 228 тыс. грн, которые он получил за язык вражды в эфире.