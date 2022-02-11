СНБО впервые экстренно собрался не в Киеве - трансляция брифинга Данилова

https://racurs.ua/n166943-snbo-vpervye-ekstrenno-sobralsya-ne-v-kieve-translyaciya-brifinga-danilova.html

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Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 февраля собрался на заседании в Харькове. Впервые СНБО созвали не в столице Украины.

После заседания к медиа на брифинг вышел секретарь Совета Алексей Данилов.

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О темах, которые планировали обсуждать 11 февраля на заседании, в сообщениях пресс-службы СНБО не упоминали. Однако 10 февраля секретарь СНБО заявил, что основным вопросом будут риски для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Кроме того, часть СМИ анонсировала введение санкций против телеканала «Наш».

Предыдущее заседание СНБО прошло 24 января. Тогда рассматривали угрозы национальной безопасности, состояние дел в экономике, энергетике, противодействие пандемии коронавирусной болезни.