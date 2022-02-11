РНБО вперше зібралася не в Києві. На фото ОП - Олексій Данілов у Харкові

https://racurs.ua/ua/n166943-rnbo-vpershe-ekstreno-zibralasya-ne-v-kyievi-translyaciya-bryfingu-danilova.html

Ракурс

Рада нацбезпеки та оборони України 11 лютого зібралася на засідання у Харкові. Це вперше РНБО скликали не в столиці України.

Після засідання до медіа на брифінг вийшов секретар Ради Олексій Данілов.

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Про теми, які планували 11 лютого обговорювати на засіданні, у повідомленнях прес-служби РНБО не згадували. Проте 10 лютого секретар РНБО заявив, що основним питанням будуть ризики для морського судноплавства України через блокаду Росією частини акваторії Чорного й Азовського морів і Керченської протоки. Крім того, частина ЗМІ анонсувала запровадження санкцій проти телеканалу «Наш».

Попереднє засідання РНБО відбулося 24 січня. Тоді розглядали загрози національній безпеці, стан справ в економіці, енергетиці, протидію пандемії коронавірусної хвороби.