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РНБО вперше зібралася не в Києві. На фото ОП - Олексій Данілов у Харкові

РНБО вперше екстрено зібралася не в Києві — трансляція брифінгу Данілова

11 лют 2022, 19:06
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Рада нацбезпеки та оборони України 11 лютого зібралася на засідання у Харкові. Це вперше РНБО скликали не в столиці України.

Після засідання до медіа на брифінг вийшов секретар Ради Олексій Данілов.


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Про теми, які планували 11 лютого обговорювати на засіданні, у повідомленнях прес-служби РНБО не згадували. Проте 10 лютого секретар РНБО заявив, що основним питанням будуть ризики для морського судноплавства України через блокаду Росією частини акваторії Чорного й Азовського морів і Керченської протоки. Крім того, частина ЗМІ анонсувала запровадження санкцій проти телеканалу «Наш».

Попереднє засідання РНБО відбулося 24 січня. Тоді розглядали загрози національній безпеці, стан справ в економіці, енергетиці, протидію пандемії коронавірусної хвороби.

Джерело: Ракурс


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