Весілля онлайн. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166952-vesillya-u-diyi-fedorov-rozpoviv-chy-pryberut-pohody-do-racsu.html

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«Дія» може в майбутньому замінити походи до РАЦСу — в застосунку можуть з’явитися відповідні послуги.

Йдеться про отримання копії свідоцтва про народження та копії свідоцтва про шлюб. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Міністр заявив, що один візит для того, аби подати заяву або ж розписатися, все ж потрібно буде зробити, оскільки наразі є закон, який регулює процес одруження.

Ми прийняли постанову, щоб можна було перший крок зробити онлайн. Далі будемо дивитися, — заявив Федоров.

Також він наголосив, що у користувачів «Дії» можна буде запитати про те, чи варто прибрати процедуру походу до РАЦСу. Водночас запуск нових послуг у застосунку — питання часу і законодавства. Міністр також зазначив, що у сфері «онлайн-весілля» варто глибше розібратися, оскільки є інститути сім’ї та шлюбу. Важливо, аби відповідні нововведення не знецінили їх.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Прописка» з’явилася у застосунку «Дія» — в Україні з 8 лютого громадяни зможуть повідомити про місце свого проживання декларативно через портал або додаток «Дія» без жодних візитів до ЦНАПів чи військкоматів.

Джерело: РБК-Україна