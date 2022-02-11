Риба-робот. Фото: Science

https://racurs.ua/ua/n166951-unikalnu-samostiynu-rybu-robota-stvoryly-v-garvardi-foto.html

Ракурс

Рибу-робота вдалося створити вченим з Гарвардського університету та Університету Еморі.

Її було виготовлено з клітин серцевого м’яза людини, паперу і гідрогеля. Про це повідомляє Science.

Фахівці виготовили пристрій з кардіоміоцитів, отриманих зі стовбурових клітин людини, який імітує рух рибки даніо. Біоробот отримав хвостовий плавець, що складається з двох шарів клітин. Коли один бік плавця розтягувався, інший стискався. Розтягнення призводило до відкриття білкових каналів, які викликали скорочення, а потім розтягнення. Цей цикл забезпечував 108-денну роботу пристрою.

Також дослідники побудували аналог синусового вузла серця — G-вузол, що посилає електросигнали м’язам плавця. Автономний G-вузол і бішар разом генерували спонтанні, але скоординовані швидкі рухи тіла і плавника. Таким чином риба-робот збільшила швидкість плавання до більш ніж однієї довжини тіла в секунду.

Амплітуда скорочень, максимальна швидкість плавання і координація м’язів збільшувалися протягом першого місяця в міру дозрівання кардіоміоцитів. Зрештою, біогібридна риба досягла швидкості плавання, порівнянної зі швидкістю рибок даніо в дикій природі. Тепер ця технологія може служити фундаментом для створення складних самомеханічних біомеханічних пристроїв і поліпшити розуміння роботи серця у людини.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США автономний робот STAR, створений в Університеті Джона Хопкінса, вперше провів лапароскопічну операцію на кишківнику свині. Причому зробив це краще, ніж змогли б люди.

Джерело: Science