Рыба-робот. Фото: Science

https://racurs.ua/n166951-unikalnuu-samostoyatelnuu-rybu-robota-sozdali-v-garvarde-foto.html

Ракурс

Рыбу-робота удалось создать ученым из Гарвардского университета и Университета Эмори.

Ее сотворили из клеток сердечной мышцы человека, бумаги и гидрогеля. Об этом сообщает Science.

Специалисты изготовили устройство из кардиомиоцитов, полученных из стволовых клеток человека, которое имитирует движение рыбки данио. Биоробот получил хвостовой плавник, состоящий из двух слоев клеток. Когда одна сторона плавника растягивалась, другая сжималась. Растяжение слоя приводило к открытию белковых каналов, которые вызывали сокращение, а затем растяжение. Этот цикл обеспечивал 108-дневную работу устройства.

Также исследователи построили аналог синусового узла сердца — G-узел, посылающий электросигналы мышцам плавника. Автономный G-узел и бислой вместе генерировали спонтанные, но скоординированные быстрые движения тела и плавника. Таким образом рыба-робот увеличила скорость плавания до более чем одной длины тела в секунду.

Амплитуда сокращений, максимальная скорость плавания и координация мышц увеличивались в течение первого месяца по мере созревания кардиомиоцитов. В конце концов, биогибридная рыба достигла скорости плавания, сравнимой со скоростью рыбок данио в дикой природе. Теперь эта технология может служить фундаментом для создания сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств и улучшить понимание работы сердца у человека.

.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США автономный робот STAR, созданный в Университете Джона Хопкинса, впервые провел лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Причем сделал это лучше, чем смогли бы люди.

Источник: Science