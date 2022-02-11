Символ Австралии признали исчезающим видом

Коала. Фото: Istock

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Коал признали исчезающим видом — по оценкам защитников природы, в стране осталось не больше 80 тыс. животных, тогда как власти оценивают популяцию в 180 тыс. особей.

Причинами для этого послужили вырубка лесов, пожары, изменения климата и болезни. Об этом сообщает ABS News Australia.

Министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей заявила, что теперь вопросу сохранения коал уделят больше внимания. Правительство примет план по восстановлению численности животных. Основная цель — обеспечить устойчивость популяции при стихийных бедствиях.

CSIRO оценил численность коал в 180 тыс. особей. Эту цифру назвала чушью представитель фонда «Коала» Дебора Табарт. По ее словам, в 2019 году они предоставили министру данные, что коал осталось от 50 до 80 тыс., а с того времени популяция могла сократиться на 30%. Точное число животных сейчас неизвестно.

О бедственном положении коал заговорили после разрушительных пожаров в Австралии в 2019 году. Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы страны, в это время погибли или пострадали более 60 тыс. особей. Тогда правительство страны выделило 18 млн австралийских дол. на восстановление мест обитания и здоровья коал.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Австралии пьяные краснокрылые попугаи терроризируют жителей округа Кимберли. Птицы наедаются ферментированными манго, которые опадают и долго бродят на солнце, и становятся пьяными.

Источник: ABS News Australia