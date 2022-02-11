Символ Австралії визнали видом, який щезає у природі

Коала. Фото: istock

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Коал визнали зникомим видом — за оцінками захисників природи, в країні залишилося не більше 80 тис. тварин, тоді як влада оцінює популяцію в 180 тис. особин.

Причинами для цього стали вирубування лісів, пожежі, зміни клімату та хвороби. Про це повідомляє ABS News Australia.

Міністр навколишнього середовища Австралії Сюзан Лей заявила, що тепер питанню збереження коал приділять більше уваги. Уряд ухвалить план з відновлення чисельності тварин. Основна мета — забезпечити стійкість популяції при стихійних лихах.

CSIRO оцінив чисельність коал у 180 тис. особин. Цю цифру назвала нісенітницею представник фонду «Коала» Дебора Табарт. За її словами, у 2019 році вони надали міністру дані, що коал залишилося від 50 до 80 тис., а від того часу популяція могла скоротитися на 30%. Точна кількість тварин зараз невідома.

Про тяжке становище коал заговорили після руйнівних пожеж в Австралії у 2019 році. Згідно з доповіддю Всесвітнього фонду дикої природи країни, в цей час загинули або постраждали понад 60 тис. особин. Тоді уряд країни виділив 18 млн австралійських дол. на відновлення місць проживання і здоров’я коал.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Австралії п’яні червонокрилі папуги тероризують жителів округу Кімберлі. Птахи наїдаються ферментованими манго, які опадають і довго блукають на сонці, і стають п’яними.

Джерело: ABS News Australia