У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n166949-infikuvatysya-covid-19-mojna-za-dopomogou-odniieyi-krapli-z-virusom.html

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Щоб інфікуватися COVID-19, достатньо навіть однієї краплі з вірусом, яка потрапить в організм.

Це з’ясували учені з Імперського коледжу Лондона, провівши дослідження, в якому використовувалася версія версія SARS-CoV-2, котра передувала штаму Альфа (або B.1.1.7, який вперше виявили у вересні 2020 року), але відрізнялася від вихідної версії мутацією під назвою D614G, котра, як вважається, підвищує заразність, повідомляє видання Live Science.

В межах дослідження, результати якого опубліковані на сервісі препринтів Springer Nature і ще не пройшли експертну рецензію, учені залучили 34 здорових добровольців віком від 18 до 30 років, жоден з яких ніколи не був інфікований SARS-CoV-2 і не отримував вакцину проти COVID-19.

Усі учасники дали отримали негативний результат на антитіла проти SARS-CoV-2 на початку дослідження, — зазначають дослідники.

Після цього кожен доброволець отримав мінімальну дозу SARS-CoV-2 за допомогою крапель, які вводили в ніс. Ці краплі містили приблизно таку ж кількість вірусу, як і в одній краплі носової рідини від людини, інфікованої новим коронавірусом, в той момент, коли вона найбільш заразна

В результаті:

інфікувалися 18 учасників дослідження, у 16 з яких розвинулися симптоми від легких до помірних, такі як біль у горлі, головний біль, біль у м’язах та суглобах, втома та лихоманка;

у інфікованих учасників середній інкубаційний період — період від початкового зараження до виявлення вірусу за допомогою тестування — склав 42 години;

кількість вірусу в учасників швидко зростала після інкубаційного періоду;

13 інфікованих втратили нюх, у трьох з них він не повернувся до норми через три місяці;

у середньому вірусне навантаження досягло піку через п’ять днів після контакту вірусом;

рівень вірусу в горлі зазвичай залишався нижчим, ніж у носі, а також досягав піку раніше.

За словами учених, оскільки у цій моделі інфікування здорових молодих дорослих учасників не було серйозних симптомів чи клінічних проблем, результати їхнього дослідження найбільш показові для легкого перебігу інфекції, а не для важкого.

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Тепер учені планують встановити, чому одні учасники дослідження заразилися, а інші — ні. Також у планах учених провести аналогічне дослідження зі штамом коронавірусу «Дельта».

Джерело: Live Science