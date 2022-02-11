В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n166949-inficirovatsya-covid-19-mojno-s-pomoschu-odnoy-kapli-s-virusom.html

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Чтобы инфицироваться COVID-19, достаточно даже одной капли с попавшим в организм вирусом.

Это выяснили ученые из Имперского колледжа Лондона, проведя исследования, в котором использовалась версия SARS-CoV-2, которая предшествовала штамму Альфа (или B.1.1.7, впервые обнаруженнной в сентябре 2020 года), но отличалась от исходной версии мутацией под названием D614G, которая, как считается, повышает заразность, сообщает издание Live Science.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы на сервисе препринтов Springer Nature и еще не прошли экспертную рецензию, ученые привлекли 34 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, ни один из которых никогда не был инфицирован SARS-CoV-2 и не получал вакцину против COVID- 19.

Все участники дали отрицательный результат на антитела против SARS-CoV-2 в начале исследования, — отмечают исследователи.

После этого каждый доброволец получил минимальную дозу SARS-CoV-2 с помощью капель, вводимых в нос. Эти капли содержали примерно такое же количество вируса, как и в одной капле носовой жидкости от человека, инфицированного новым коронавирусом, в тот момент, когда он наиболее заразен.

В результате:

инфицировались 18 участников исследования, у 16 из которых развились симптомы от легких до умеренных, такие как боль в горле, головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка;

у инфицированных участников средний инкубационный период — период от начального заражения до обнаружения вируса с помощью тестирования — составил 42 часа;

количество вируса у участников быстро росло после инкубационного периода;

13 инфицированных потеряли обоняние, у трех из них оно не вернулось в норму спустя три месяца;

в среднем вирусная нагрузка достигла пика через пять дней после контакта с вирусом;

уровень вируса в горле обычно оставался ниже, чем в носу, а также достигал пика раньше.

По словам ученых, поскольку у этой модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем, результаты их исследования наиболее показательны для легкого течения инфекции, а не для тяжелого.

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Теперь ученые планируют установить, почему одни участники исследования заразились, а другие — нет. Также в планах ученых провести аналогичное исследование со штаммом коронавируса «Дельта».

Источник: Live Science