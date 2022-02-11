Свадьба онлайн. Фото: istock

https://racurs.ua/n166952-svadba-v-diyi-fedorov-rasskazal-uberut-li-pohody-v-zags.html

Ракурс

«Дія» может в будущем заменить походы в ЗАГС — в приложении могут появиться соответствующие услуги.

Речь идет о получении копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для «РБК-Украина».

Министр заявил, что один визит для того, чтобы подать заявление или расписаться, все же нужно будет сделать, поскольку сейчас есть закон, регулирующий процесс женитьбы.

Мы приняли постановление, чтобы можно было сделать первый шаг онлайн. Дальше будем смотреть, — заявил Федоров.

Также он подчеркнул, что у пользователей «Дії» можно будет спросить о том, стоит ли убрать процедуру похода в ЗАГС. В то же время запуск новых услуг в приложении — вопрос времени и законодательства. Министр также отметил, что в сфере «онлайн-свадьбы» следует глубже разобраться, поскольку есть институты семьи и брака. Важно, чтобы соответствующие нововведения не обесценили их.

.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Прописка» появилась в приложении «Дія» — в Украине с 8 февраля граждане смогут сообщить о месте своего проживания декларативно через портал или приложение «Дія» без каких-либо визитов в ЦНАПы или военкоматы.

Источник: РБК-Украина