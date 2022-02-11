РНБО наклала санкції на телеканал «НАШ»

Телеканал НАШ. Фото: прес-служба каналу

https://racurs.ua/ua/n166953-rnbo-naklala-sankciyi-na-telekanal-nash.html

Ракурс

Санкції проти телеканалу «НАШ» запровадила Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Їх запровадили на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України (СБУ). Про це заявив спікер РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Обмеження запровадили проти компанії «Наша Прага», компанії «НАШ 24», «НАШ 365» та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House. Санкції проти телеканалу «Наш» запровадили на п’ять років. На підтримку телеканалу влаштували мітинг журналісти на чолі з власником каналу Євгеном Мураєвим.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телеканал «НАШ» знову перевірила Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. З’ясувалося, що канал не сплатив два штрафи на понад 228 тис. грн, які він отримав за мову ворожнечі в ефірі.