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Ракурс
Тероборона. Фото: Ліга

Тероборону збільшать до 2 млн українців — Данілов

11 лют 2022, 19:39
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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), повідомив про збільшення чисельності сил територіальної оборони.

За його словами, поставлено завдання збільшити їх до двох млн осіб. Про це стало відомо з брифінгу Данілова за підсумками засідання РНБО.


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Прийнято протокольне доручення, максимально збільшити кількість наших військових у територіальній обороні. Поставлено завдання-кількість тероборони має досягати 2 млн громадян, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти телеканалу «НАШ» запровадила Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Їх запровадили на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України (СБУ).

Джерело: Ракурс


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