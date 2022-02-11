Тероборона. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n166954-teroboronu-zbilshat-do-2-mln-ukrayinciv-danilov.html

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), повідомив про збільшення чисельності сил територіальної оборони.

За його словами, поставлено завдання збільшити їх до двох млн осіб. Про це стало відомо з брифінгу Данілова за підсумками засідання РНБО.

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Прийнято протокольне доручення, максимально збільшити кількість наших військових у територіальній обороні. Поставлено завдання-кількість тероборони має досягати 2 млн громадян, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти телеканалу «НАШ» запровадила Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Їх запровадили на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України (СБУ).