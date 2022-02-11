Свято завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166957-12-lutogo-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 12 лютого — Міжнародний день науки й гуманізму. Це свято відоме як День Дарвіна, адже дату обрали на честь дня народження відомого вченого Чарльза Дарвіна. Він був основоположником теорії природного відбору й теорії еволюції. Головна мета свята — заохотити людство до принципів наукового мислення.

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12 лютого в церковному календарі — день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор трьох святителів). Троє святителів народилися в родинах християн, а тому їх часто асоціюють із сімейною святістю. Василій Великий був архієпископом Кесарії Каппадокійської, церковним письменником та богословом. Разом зі своїм другом Григорієм Богословом він був каппадокійським Отцем Церкви. Іван Золотоуст та Григорій Богослов були архієпископами Костянтинопільськими, а також богословами.

Що не можна робити в цей день:

забороняється шити і прясти;

12 лютого відмовтеся від походу в гості.

Народні прикмети: