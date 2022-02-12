Байден обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины. Фото: Адам Шульц/Zuma/ТАСС

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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в субботу, 12 февраля.

Американский лидер позвонит президенту страны-агрессора из-за роста напряжения вокруг Украины. Об этом сообщил советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Джек Салливан, передает CNN.

Я жду, что он поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам об этом прямо сейчас, — отметил Салливан.

Как пишет РИА «Новости», спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор двух лидеров состоится сегодня, 12 февраля. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что звонок состоится по письменному запросу Белого дома.

Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов, — заявил он.

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Ранее сообщалось, что 11 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с мировыми лидерами — руководителями Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, Европейского Союза и НАТО.

Источник: CNN, РИА «Новости»