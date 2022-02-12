Санкции СНБО против телеканала «НАШ» ввел в действие Зеленский. Фото: Офис президента

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Ракурс

Санкции против телеканала «НАШ» согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничениях, которые предусматривают запрет на вещание. Санкции вводятся против ООО «Наша Прага», ООО «Наш24», ООО «Наш 365» и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Также санкции СНБО предусматривают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее. Об этом сообщается на сайте президента.

Еще одним указом глава государства ввел санкции против российского ООО «Витрина ТВ», который является транслятором российских телеканалов.

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Напомним, 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины ввел пятилетние санкции против телеканала «НАШ».

Владелец подсанкционного телеканала «НАШ» Евгений Мураев назвал решение о закрытии канала «приговором для Зеленского» и пообещал массовую волну протестов в Украине. Президент Зеленский подчеркнул, что «ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал».