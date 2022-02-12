Санкции СНБО против телеканала «НАШ» ввел в действие Зеленский

Санкции СНБО против телеканала «НАШ» ввел в действие Зеленскийhttps://racurs.ua/n166960-sankcii-snbo-protiv-telekanala-nash-vvel-v-deystvie-zelenskiy.htmlРакурс
Санкции против телеканала «НАШ» согласовал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничениях, которые предусматривают запрет на вещание. Санкции вводятся против ООО «Наша Прага», ООО «Наш24», ООО «Наш 365» и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Также санкции СНБО предусматривают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее. Об этом сообщается на сайте президента.
Еще одним указом глава государства ввел санкции против российского ООО «Витрина ТВ», который является транслятором российских телеканалов.
Напомним, 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины ввел пятилетние санкции против телеканала «НАШ».
Владелец подсанкционного телеканала «НАШ» Евгений Мураев назвал решение о закрытии канала «приговором для Зеленского» и пообещал массовую волну протестов в Украине. Президент Зеленский подчеркнул, что «ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал».