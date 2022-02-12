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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Больница скорой помощи Львова

Более 38 тыс. больных и 265 умерших — COVID-статистика в Украине за сутки

12 фев 2022, 09:30
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Коронавирус в Украине не отступает — ежедневно медики фиксируют десятки тысяч новых больных.

За 11 февраля выявили 38 тыс. 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 3 тыс. 29 детей и 864 медицинских работника. В больницы вчера попали 3 тыс. 753 человека, 265 больных умерли, а преодолели болезнь 19 тыс. 943 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В целом за все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 501 тыс. 182 гражданина. Выздороветь смогли 3 млн 770 тыс. 769 человек, а умерли от болезни 102 тыс. 668 человек.

Вчера прививку от ковида получили 74 тыс. 38 человек. А всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 31 млн прививок от COVID-19. Две дозы получили 14 млн 932 тыс. 864 гражданина.

Ежедневный прирост болезни в Украине. Инфографика: СНБО

Случаев в областях за сутки:


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  • г. Киев — 4 тыс. 229
  • Винницкая —720
  • Волынская —1 тыс. 60
  • Днепропетровска — 2 тыс. 596
  • Донецкая —1 тыс. 808
  • Житомирская — 1 тыс. 489
  • Закарпатская — 795
  • Запорожская —1 тыс. 276
  • Ивано-Франковска —791
  • Киевская — 1 тыс. 326
  • Кировоградская — 487
  • Луганская — 783
  • Львовская —2 тыс. 351
  • Николаевская — 1 тыс. 13
  • Одесская — 3 тыс. 670
  • Полтавская — 1 тыс. 407
  • Ровенская — 1 тыс. 145
  • Сумская — 1 тыс. 671
  • Тернопольская — 813
  • Харьковская — 1 тыс. 736
  • Херсонская — 1 тыс. 604
  • Хмельницкая — 1 тыс. 813
  • Черкасская — 1 тыс. 246
  • Черновицкая — 789
  • Черниговская —1 тыс. 594

Напомним, по состоянию на 11 февраля в «красной» карантинной зоне находились пять областей — Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

Ранее в Министерстве здравоохранения прогнозировали, что в феврале ежедневно в Украине будут выявлять до 60 тыс. инфицирований ковидом.

Источник: Ракурс


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