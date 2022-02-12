Более 38 тыс. больных и 265 умерших — COVID-статистика в Украине за суткиhttps://racurs.ua/n166961-bolee-38-tys-bolnyh-i-265-umershih-covid-statistika-v-ukraine-za-sutki.htmlРакурс
Коронавирус в Украине не отступает — ежедневно медики фиксируют десятки тысяч новых больных.
За 11 февраля выявили 38 тыс. 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 3 тыс. 29 детей и 864 медицинских работника. В больницы вчера попали 3 тыс. 753 человека, 265 больных умерли, а преодолели болезнь 19 тыс. 943 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
В целом за все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 501 тыс. 182 гражданина. Выздороветь смогли 3 млн 770 тыс. 769 человек, а умерли от болезни 102 тыс. 668 человек.
Вчера прививку от ковида получили 74 тыс. 38 человек. А всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 31 млн прививок от COVID-19. Две дозы получили 14 млн 932 тыс. 864 гражданина.
Случаев в областях за сутки:
- г. Киев — 4 тыс. 229
- Винницкая —720
- Волынская —1 тыс. 60
- Днепропетровска — 2 тыс. 596
- Донецкая —1 тыс. 808
- Житомирская — 1 тыс. 489
- Закарпатская — 795
- Запорожская —1 тыс. 276
- Ивано-Франковска —791
- Киевская — 1 тыс. 326
- Кировоградская — 487
- Луганская — 783
- Львовская —2 тыс. 351
- Николаевская — 1 тыс. 13
- Одесская — 3 тыс. 670
- Полтавская — 1 тыс. 407
- Ровенская — 1 тыс. 145
- Сумская — 1 тыс. 671
- Тернопольская — 813
- Харьковская — 1 тыс. 736
- Херсонская — 1 тыс. 604
- Хмельницкая — 1 тыс. 813
- Черкасская — 1 тыс. 246
- Черновицкая — 789
- Черниговская —1 тыс. 594
Напомним, по состоянию на 11 февраля в «красной» карантинной зоне находились пять областей — Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, остальные регионы — в «оранжевой» зоне.
Ранее в Министерстве здравоохранения прогнозировали, что в феврале ежедневно в Украине будут выявлять до 60 тыс. инфицирований ковидом.