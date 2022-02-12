Коронавирус в Украине. Фото: Больница скорой помощи Львова

https://racurs.ua/n166961-bolee-38-tys-bolnyh-i-265-umershih-covid-statistika-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает — ежедневно медики фиксируют десятки тысяч новых больных.

За 11 февраля выявили 38 тыс. 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 3 тыс. 29 детей и 864 медицинских работника. В больницы вчера попали 3 тыс. 753 человека, 265 больных умерли, а преодолели болезнь 19 тыс. 943 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В целом за все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 501 тыс. 182 гражданина. Выздороветь смогли 3 млн 770 тыс. 769 человек, а умерли от болезни 102 тыс. 668 человек.

Вчера прививку от ковида получили 74 тыс. 38 человек. А всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 31 млн прививок от COVID-19. Две дозы получили 14 млн 932 тыс. 864 гражданина.

Случаев в областях за сутки:

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г. Киев — 4 тыс. 229

Винницкая —720

Волынская —1 тыс. 60

Днепропетровска — 2 тыс. 596

Донецкая —1 тыс. 808

Житомирская — 1 тыс. 489

Закарпатская — 795

Запорожская —1 тыс. 276

Ивано-Франковска —791

Киевская — 1 тыс. 326

Кировоградская — 487

Луганская — 783

Львовская —2 тыс. 351

Николаевская — 1 тыс. 13

Одесская — 3 тыс. 670

Полтавская — 1 тыс. 407

Ровенская — 1 тыс. 145

Сумская — 1 тыс. 671

Тернопольская — 813

Харьковская — 1 тыс. 736

Херсонская — 1 тыс. 604

Хмельницкая — 1 тыс. 813

Черкасская — 1 тыс. 246

Черновицкая — 789

Черниговская —1 тыс. 594

Напомним, по состоянию на 11 февраля в «красной» карантинной зоне находились пять областей — Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

Ранее в Министерстве здравоохранения прогнозировали, что в феврале ежедневно в Украине будут выявлять до 60 тыс. инфицирований ковидом.