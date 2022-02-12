США намеренно нагнетают тревогу вокруг российского вторжения. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n166962-belyy-dom-specialno-nagnetaet-trevogu-vokrug-rossiyskogo-vtorjeniya-cnn.html

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Соединенные Штаты Америки намеренно нагнетают тревогу вокруг российского вторжения в Украину.

Администрация президента США еще в конце 2021 года специально начала создавать тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные. Американские чиновники надеются таким образом показать россиянам, что об их планах известно всем. Это делается для того, чтобы сорвать планы Москвы и сдержать Путина от агрессивных действий против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои анонимные источники в Белом доме, Государственном департаменте и разведке Соединенных Штатов.

Представители администрации Байдена рассказали, что раскрытие информации было тщательно скоординировано между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать планы России, притупить эффективность любых операций и, в конце концов, сдерживать военные действия. Неназванный топ-чиновник отметил, что в Белом доме уверены в том, что им удалось застигнуть врасплох президента РФ Владимира Путина, а российская разведка жалуется на раскрытие их планов американцами.

Россияне интересуются, есть ли у них крот. Это обнародование информации полезно, чтобы заставить их усомниться в себе, — отметил чиновник.

По информации CNN, такая тактика имеет несколько громких прецедентов времен холодной войны. В 1962 году администрация президента Джона Кеннеди опубликовала фотографии советских баллистических ракет, размещенных на Кубе на фоне обострения с СССР, отчасти для того, чтобы убедить скептически настроенную прессу в США и Британии.

Отмечается, что в 2022 году эта тактика применяется для того, чтобы лишить Россию того самого элемента неожиданности, которым она воспользовалась в 2014 году. Именно поэтому сейчас США рассекречивают заранее часть своих разведывательных данных о намерениях России, чтобы озадачить Кремль.

Также сообщается, что такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ, поскольку Белый дом не предоставлял доказательства своих заявлений.

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Напомним, 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Владимир Путин может и не ждать окончания Олимпиады-2022, чтобы осуществить вторжение в Украину. Тем временем Вашингтон продолжает сворачивать свое посольство в Киеве.

Источник: CNN