Девять возможных путей вторжения РФ в Украину. Фото: Саид Царнаев

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Сценарий полномасштабного вторжения России в Украину предусматривает девять вариантов наступления войск страны-агрессора.

Москва полностью привела в боевую готовность 100 батальйонно-тактических групп, каждая из которых состоит от 800 до 900 военных. Также находятся в готовности шесть из семи подразделений российского спецназа, в каждом из которых есть от 200 до 300 профессиональных бойцов. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

В разведывательных ведомствах США считают, что два самых масштабных сценария предусматривают заход российских войск с обеих сторон, чтобы окружить подразделения Вооруженных сил Украины. Также один из двух масштабных сценариев предусматривает планы Кремля захватить все Левобережье, на котором размещена половина личного состава украинской армии, включая наиболее профессиональные подразделения. В таком случае российские танки и бронетехника будут двигаться в направлении Днепра, окружая Полтаву и Харьков. Сразу со стороны оккупированного Донбасса двинутся силы пехоты по трем маршрутам, перекрывая выход к побережью Азовского моря. А из Крыма вылетят военные вертолеты, которые будут поддерживать пехоту агрессора атаками с воздуха.

Также не исключается в сценарии вторжения и вариант с высадкой десанта с моря и воздуха на побережье Черного моря возле Одессы. Это позволит создать «коридор» по суше к временно оккупированной территории Молдовы вдоль Днестра, где также есть российский военный контингент. Разведка США считает, что у побережья Украины Россия дислоцировала подводные лодки и пять десантных кораблей. Еще шесть десантных кораблей должны прибыть в ближайшее время.

Кроме того, рассматривается вариант наступления со стороны границы Черниговской области с Россией и белорусско-украинской границы. В этом случае враг будет двигаться на юг в Житомир и юго-восток в Киев, чтобы окружить эти города. Россияне задействуют наземную артиллерию, кибератаки и наземные подразделения.

Американская разведка считает, что из-за хорошего состояния автодорог в этих регионах российские танки могут достичь Киева меньше, чем за двое суток. А контролировать воздушное пространство россияне могут благодаря зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» на территории Беларуси.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил лидерам НАТО и Европейского союза о том, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в течение ближайших нескольких дней. В ЦРУ считают, что атака на Украину может начаться уже 16 февраля.