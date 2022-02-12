Байден вновь заявил о «вторжении РФ в ближайшие дни». Фото: Global Look Press

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Джо Байден, президент Соединительных Штатов Америки, вновь заявил о том, что Российская Федерация планирует в ближайшее время осуществить вторжение в Украину.

Американский лидер во время телефонного разговора заявил лидерам НАТО и Европейского союза о том, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в течение ближайших нескольких дней. Атака россиян может начаться с воздушных ударов. Такое заявление союзникам Байден сделал после совещания оперативного штаба в Белом доме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не верят, что Путин уже дал окончательный приказ о наступлении.

Сейчас мы не можем точно определить день, и мы не можем точно определить час, но мы можем сказать, что есть вероятная перспектива того, что российские военные действия произойдут даже до окончания Олимпиады, — отметил Салливан.

Между тем издание Spiegel со ссылкой на данные Центрального разведывательного управления США и американских военных пишет, что спецслужбы уже уведомили американское правительство и государства НАТО о том, что вторжение России в Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Также в ЦРУ знают пути вторжения и подробности о задачах отдельных подразделений армии РФ. При этом издание отмечает, что в Берлине не знали, на какой информации базируется срочное предупреждение ЦРУ. Сообщается, что отчеты США были подробными и подкреплены многими источниками.

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Напомним, СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки намеренно в конце 2021 года начали создавать тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные. Таким образом Вашингтон хочет сорвать планы Москвы и сдержать Путина от агрессивных действий против Украины.

Источники: The Guardian, Spiegel