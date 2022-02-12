Байден знову заявив про «вторгнення РФ у найближчі дні». Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n166963-bayden-znovu-zayavyv-pro-vtorgnennya-rf-u-nayblyjchi-dni-cru-nazvalo-datu-zmi.html

Ракурс

Джо Байден, президент Сполучних Штатів Америки, знову заявив про те, що Російська Федерація планує найближчим часом здійснити вторгнення в Україну.

Американський лідер під час телефонної розмови заявив лідерам НАТО та Європейського союзу про те, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака росіян може початися з повітряних ударів. Таку заяву союзникам Байден зробив після наради оперативного штабу в Білому домі. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

Водночас радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не вірять, що Путін уже дав остаточний наказ про наступ.

Зараз ми не можемо точно визначити день і ми не можемо точно визначити годину, але ми можемо сказати, що є вірогідна перспектива того, що російські військові дії відбудуться навіть до закінчення Олімпіади, — зазначив Салліван.

Тим часом видання Spiegel із посиланням на дані Центрального розвідувального управління США та американських військових пише, що спецслужби вже повідомили американський уряд та держави НАТО про те, що вторгнення Росії в Україну може відбутися у найближчу середу, 16 лютого. Також у ЦРУ знають шляхи вторгнення та подробиці про завдання окремих підрозділів армії РФ. При цьому видання зазначає, що в Берліні не знали, на якій інформації ґрунтується термінове попередження ЦРУ. Повідомляється, що звіти США були детальними та підкріплені багатьма джерелами.

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Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки навмисно в кінці 2021 року почали створювати тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані. Таким чином Вашингтон хоче зірвати плани Москви та стримати Путіна від агресивних дій проти України.

Джерела: The Guardian, Spiegel