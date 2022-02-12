Дмитрий Разумков раскритиковал СНБО за санкции. Фото: УП

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Санкции СНБО против телеканала «НАШ» раскритиковал экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Народный депутат подчеркнул, что Украина очень много отдала за свободу слова, демократию и принципы равенства, а сегодня решения принимаются «одним росчерком пера» лишь из-за того, что «кому не нравится критика, которая звучит с телеэкранов». Об этом бывший спикер парламента заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Разумков уверен, что президент Украины Владимир Зеленский принимает решения, которые не коррелируются ни с Конституцией, ни с украинскими законами.

Санкции против телеканалов — это наступление на свободу слова. Если не нравится телеканал, его надо переключать. Если он работает против интересов Украины и как-то связан с Российской Федерацией, почему мы не видим уголовных дел? Нельзя превращать государство в свою собственность, — отметил нардеп.

Экс-спикер допустил, что через некоторое время под санкции попадет студия «Квартал 95». Разумков отметил, что эта студия продает продукцию на российский рынок с помощью офшорных компаний.

Напомним, 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины ввел санкции против телеканала «НАШ» (ООО «Наша Прага», ООО «Наш24», ООО «Наш 365» и кипрской компании Demosena Investments Ltd).

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Санкции СНБО предусматривают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский согласовал санкции, которые предусмотрены на пятилетний срок.

Владелец подсанкционного телеканала «НАШ» Евгений Мураев назвал решение о закрытии канала «приговором для Зеленского» и пообещал массовую волну протестов в Украине.