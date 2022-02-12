МИД Украины отреагировал на информацию об угрозе российского вторжения. Фото:

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Информацию об угрозе вторжения России в Украину прокомментировали в Министерстве иностранных дел.

Дипломаты подчеркнули, что гражданам критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны. Также нужно избегать действий, которые сеют панику. Вооруженные силы и МИД делают все, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к различным сценариям развития событий. Соответствующее заявление 12 февраля опубликовали на странице дипломатического ведомства в Facebook.

Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 году, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставками оружия и предоставленной макрофинансовой помощи, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что армия Украины постоянно отслеживает развитие событий и готова давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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В ведомстве добавили, что украинские дипломаты круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами и оперативно получают необходимую информацию о безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил Евросоюза и союзникам по НАТО, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже принял решение начать вторжение в Украину в течение ближайших нескольких дней.