МЗС України відреагувало на інформацію про загрозу російського вторгнення. Фото:

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Інформацію про загрозу вторгнення Росії в Україну прокоментували в Міністерстві закордонних справ.

Дипломати наголосили, що громадянам критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни. Також потрібно уникати дій, які сіють паніку. Збройні сили та МЗС роблять все, щоб Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій. Відповідну заяву 12 лютого опублікували на сторінці дипломатичного відомства у Facebook.

Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі, — йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що армія України постійно відстежує розвиток подій та готова давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

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У відомстві додали, що українські дипломати цілодобово перебувають на зв’язку з усіма ключовими партнерами та оперативно отримують необхідну безпекову інформацію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові заявив Євросоюзу та союзникам по НАТО, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже ухвалив рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів.