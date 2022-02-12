Дмитро Разумков розкритикував РНБО за санкції. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166967-ce-nastup-na-svobodu-slova-razumkov-zastupyvsya-za-telekanal-nash.html

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Санкції РНБО проти телеканалу «НАШ» розкритикував екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Народний депутат наголосив, що Україна дуже багато віддала за свободу слова, демократію та принципи рівності, а сьогодні рішення ухвалюються «одним розчерком пера» лише через те, що «комусь не подобається критика, яка лунає з телеекранів». Про це колишній спікер парламенту заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Разумков упевнений, що президент України Володимир Зеленський ухвалює рішення, які не корелюються ні з Конституцією, ні з українськими законами.

Санкції проти телеканалів — це наступ на свободу слова. Якщо не подобається телеканал, його треба перемикати. Якщо він працює проти інтересів України і якось пов’язаний із Російською Федерацією, чому ми не бачимо кримінальних справ? Не можна перетворювати державу у свою власність, — зазначив нардеп.

Екс-спікер допустив, що через деякий час під санкції потрапить студія «Квартал 95». Разумков зазначив, що ця студія продає продукцію на російський ринок за допомогою офшорних компаній.

Нагадаємо, 11 лютого Рада національної безпеки і оборони на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України запровадила санкції проти телеканалу «НАШ» (ТОВ «Наша Прага», ТОВ «Наш24», ТОВ «Наш 365» та кіпрської компанії Demosena Investments Ltd).

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Санкції РНБО передбачають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій і так далі. Незабаром президент України Володимир Зеленський погодив санкції, які передбачені на п’ятирічний термін.

Власник підсанкційного телеканалу «НАШ» Євген Мураєв назвав рішення щодо закриття каналу «вироком для Зеленського» і пообіцяв масову хвилю протестів в Україні.