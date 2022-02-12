Боррель розповів, чи закриють диппредставництва ЄС у Києві

Жозеп Боррель, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n166982-borrel-rozpoviv-chy-zakryut-dyppredstavnyctva-ies-u-kyievi.html

Ракурс

Євросоюз не закриває свої диппредставництва у Києві.

Ці установи продовжать надавати допомогу європейським громадянам та взаємодіяти з органами влади України. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, опублікованій на сайті Європейської Ради від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Присутність персоналу та рекомендації щодо поїздок для громадян ЄС коригуються за необхідності з урахуванням обставин, пов’язаних з безпекою, — зазначається в заяві.

Крім того, у заяві підтверджується підтримка з боку членів ЄС територіальній цілісності та суверенітету України, а також дипломатичних зусиль для деескалації напруги.

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Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь, — наголошується у заяві.

Напередодні низка європейських країн, а також США та Австралія оголосили про виведення частини дипломатичного персоналу з Києва та порадили своїм громадянам залишити територію України та утриматися від поїздок до нашої держави через загрозу масштабної російської агресії.