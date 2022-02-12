Боррель рассказал, закроют ли диппредставительства ЕС в Киеве

Жозеп Боррель, фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n166982-borrel-rasskazal-zakrout-li-dippredstavitelstva-es-v-kieve.html

Ракурс

Евросоюз не закрывает свои диппредставительства в Киеве.

Эти учреждения продолжат оказывать помощь европейским гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейского Совета от имени всех 27 стран-членов Евросоюза.

Присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по необходимости с учетом обстоятельств, связанных с безопасностью, — отмечается в заявлении.

Кроме того, в заявлении подтверждается поддержка со стороны членов ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины, а также дипломатических усилий для деэскалации напряжения.

.

Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь массивные последствия и высокую цену в ответ, — подчеркивается в заявлении.

Ранее ряд европейских стран, а также США и Австралия объявили о выводе части дипломатического персонала из Киева, посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в наше государство из-за угрозы масштабной российской агрессии.