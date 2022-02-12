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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

После Путина Макрон позвонил Зеленскому

12 фев 2022, 20:59
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Эммануэль Макрон, президент Франции, сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Твиттере.

По словам Зеленского, в ходе этого разговора стороны:

  • обсудили безопасностную ситуацию и пути активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и ТКГ;
  • обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.

Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации, — отметил Зеленский.


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Перед этим Макрон провел двухчасовой телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. По информации французских СМИ, во время этого разговора Макрон призвал Путина «остановиться».

Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор президентов США и РФ. В ней американский лидер Джо Байден предупредил Путина о последствиях, которые ожидают РФ в случае масштабного вторжения в Украину.

Источник: Ракурс


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