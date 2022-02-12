После Путина Макрон позвонил Зеленскому

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n166981-posle-putina-makron-pozvonil-zelenskomu.html

Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Твиттере.

По словам Зеленского, в ходе этого разговора стороны:

обсудили безопасностную ситуацию и пути активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и ТКГ;

обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.

Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации, — отметил Зеленский.

.



Перед этим Макрон провел двухчасовой телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. По информации французских СМИ, во время этого разговора Макрон призвал Путина «остановиться».

Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор президентов США и РФ. В ней американский лидер Джо Байден предупредил Путина о последствиях, которые ожидают РФ в случае масштабного вторжения в Украину.