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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Після Путіна Макрон зателефонував Зеленському

12 лют 2022, 20:59
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Еммануель Макрон, президент Франції, сьогодні, 12 лютого, провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

За словами Зеленського, в ході цієї розмови сторони:

  • обговорили безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах «нормандської четвірки» і ТКГ;
  • обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин.

Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації, — зазначив Зеленський.


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Перед цим Макрон провів двогодинну телефонну розмову щодо ситуації довкола України з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. За інформацією французьких ЗМІ, під час цієї розмови Макрон закликав Путіна «зупинитися».

Нагадаємо, сьогодні також відбулася телефонна розмова президентів США та РФ. У ній американський лідер Джо Байден попередив Путіна про наслідки, які чекають РФ в разі масштабного вторгнення до України.

Джерело: Ракурс


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