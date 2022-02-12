Після Путіна Макрон зателефонував Зеленському

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n166981-pislya-putina-makron-zatelefonuvav-zelenskomu.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, сьогодні, 12 лютого, провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

За словами Зеленського, в ході цієї розмови сторони:

обговорили безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах «нормандської четвірки» і ТКГ;

обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин.

Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації, — зазначив Зеленський.

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Перед цим Макрон провів двогодинну телефонну розмову щодо ситуації довкола України з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. За інформацією французьких ЗМІ, під час цієї розмови Макрон закликав Путіна «зупинитися».

Нагадаємо, сьогодні також відбулася телефонна розмова президентів США та РФ. У ній американський лідер Джо Байден попередив Путіна про наслідки, які чекають РФ в разі масштабного вторгнення до України.