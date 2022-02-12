Еммануель Макрон, фото: Noi.md

https://racurs.ua/ua/n166977-makron-sogodni-dvi-godyny-govoryv-z-putinym-pro-ukrayinu.html

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Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 12 лютого, провів майже двогодинну телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним, щоб спробувати зменшити зростаючу напругу в російсько-українській кризі.

В результаті співрозмовники висловили «бажання продовжити діалог», повідомляє Europe 1 з посиланням на Єлисейський палац.

Макрон під час розмови попередив Путіна, що «щирий діалог несумісний з військовою ескалацією» на українському кордоні.

Зазначається, що Макрон і Путін домовилися продовжити діалог на тему «шляхів просування вперед щодо імплементації Мінських домовленостей» стосовно Донбасу та щодо «умов безпеки і стабільності в Європі».

Загалом розмова, яка відбулася всього через кілька днів після візиту Макрона до Москви, тривала 1 годину 40 хвилин. Розмова у Москві, куди Макрон прибув для обговорення цього ж питання, тривала п’ять годин. Згодом Єлисейський палац заявив, що дипломатичний тур Макрона, який після Москви відвідав Київ, досяг своєї мети, дозволивши «рухатися вперед», щоб зменшити напругу між Росією та Україною.

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Проте вже в п’ятницю, 11 лютого, занепокоєння знову зросло, коли США заявили, що масштабне вторгнення Росії в Україну може відбутися «у будь-який час».

Джерело: Europe 1