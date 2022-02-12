Макрон сьогодні дві години говорив з Путіним про Українуhttps://racurs.ua/ua/n166977-makron-sogodni-dvi-godyny-govoryv-z-putinym-pro-ukrayinu.htmlРакурс
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 12 лютого, провів майже двогодинну телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним, щоб спробувати зменшити зростаючу напругу в російсько-українській кризі.
В результаті співрозмовники висловили «бажання продовжити діалог», повідомляє Europe 1 з посиланням на Єлисейський палац.
Макрон під час розмови попередив Путіна, що «щирий діалог несумісний з військовою ескалацією» на українському кордоні.
Зазначається, що Макрон і Путін домовилися продовжити діалог на тему «шляхів просування вперед щодо імплементації Мінських домовленостей» стосовно Донбасу та щодо «умов безпеки і стабільності в Європі».
Загалом розмова, яка відбулася всього через кілька днів після візиту Макрона до Москви, тривала 1 годину 40 хвилин. Розмова у Москві, куди Макрон прибув для обговорення цього ж питання, тривала п’ять годин. Згодом Єлисейський палац заявив, що дипломатичний тур Макрона, який після Москви відвідав Київ, досяг своєї мети, дозволивши «рухатися вперед», щоб зменшити напругу між Росією та Україною.
Проте вже в п’ятницю, 11 лютого, занепокоєння знову зросло, коли США заявили, що масштабне вторгнення Росії в Україну може відбутися «у будь-який час».
Джерело: Europe 1