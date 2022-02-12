ЗСУ відреагували на повідомлення про вибухи в Донецьку

У ЗСУ прокоментували поширену російськими пропагандистами інформацію, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/ua/n166976-zsu-vidreaguvaly-na-povidomlennya-pro-vybuhy-v-donecku.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, зокрема у напрямку Донецька.

Так прес-служба ЗСУ відреагувала на поширену в інтернеті сьогодні, 12 лютого, інформацію про потужний вибух, який нібито пролунав у тимчасово окупованому Донецьку.

Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони ЗСУ не фіксували, — наголошується в повідомленні. — Також варто зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил знаходяться в районах відведення.

Сьогодні кілька російських Telegram-каналів повідомили про потужний вибух у Донецьку, хвиля від якого нібито відчувалася по всьому місту.

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В окупаційній адміністрації Донецька згодом заявили, що вибух нібито був на українському боці лінії зіткнення.

Нагадаємо, у розвідці США назвали дев’ять можливих шляхів масштабного нападу Росії на Україну.