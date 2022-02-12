Історичну роль Зеленського назвала Венедіктова

Ірина Венедіктова та Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n166975-istorychnu-rol-zelenskogo-nazvala-venediktova.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський робить все не тільки для того, щоб зупинити агресію.

Про це сьогодні, 12 лютого, під час брифінгу заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє телеканал «Україна 24».

Ми бачимо, що президент робить все не тільки, щоб зупинити агресію і щоб війни не було в Європі, не тільки в Україні. — наголосила Венедіктова. — Його, дійсно, сьогодні, мабуть, історична роль — зупинити агресію і не дати зайти війні в Європу.

Венедіктова нагадала, що Україна вже вісім років живе в стані війни.

Тому ми робимо все, щоб бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, — додала генпрокурор.

Вона зазначила, що не володіє інформацією про те, чи дійсно РФ найближчим часом планує напасти, проте працює на своєму місці і нікуди не планує вивозити свою родину. Також продовжують працювати заступники генпрокурора та інші співробітники відомства.

.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що найкращим другом для ворогів України сьогодні є паніка, а в інформаційному просторі забагато обговорення повномасштабної російської агресії.

Джерело: «Україна 24»