Так художник уявляє систему WD1054–226, зображення: MARK A. GARLICK

https://racurs.ua/ua/n166974-bilya-mertvoyi-zirky-vpershe-vyyavyly-prydatni-dlya-jyttya-planety.html

Ракурс

Свідчення існування планети, розташованої в зоні, придатній для життя, вперше виявили поблизу білого карлика — об'єкта, який є останнім етапом життя 95% зірок у Всесвіті.

Про це свідчать результати дослідження учених з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Білі карлики — це тліючі залишки зірок, у яких згоріло все водневе паливо. Майже всі зірки, включаючи Сонце, згодом стануть білими карликами, але про їхні планетні системи відомо дуже мало.

В межах цього дослідження учені, використовуючи дані наземних і космічних телескопів, виміряли світло від розташованого за 117 світлових років від Землі білого карлика WD1054−226.

На свій подив, вони виявили яскраво виражені провали у світлі, що відповідають рівномірно розташованим хмарам планетарного сміття, що обертаються навколо зірки кожні 25 годин, — зазначає прес-служба вишу.

В результаті дослідники дійшли висновку, що точна регулярність переміщення цих структур — вони гасять світло зірки кожні 23 хвилини — дозволяє припустити, що вони підтримуються у такому точному розташуванні гравітаційним впливом близької планети.

Структури розміром з Місяць, які ми спостерігали, є неправильними та пиловими (наприклад, подібними до комети), а не твердими сферичними тілами, — зазначають дослідники. — Без впливу планети тертя та зіткнення призвели б до розсіювання структур, втративши точну закономірність, яка спостерігається.

За словами учених, прикладом такого явище у нашій Сонячній системі може бути те, як гравітаційне притягнення супутників навколо Сатурна допомогло створити його знамениті стабільні кільця, що обертаються довкола планети.

Можливість наявності планети в так званій «зоні Златовласки» довкола зірки, де температурний режим є сприятливим для існування життя, є несподіваною для WD1054−226 — учені не розраховували виявити щось подібне. Проте для підтвердження потрібно зібрати більше доказів.

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Ця область буде придатна для життя протягом як мінімум двох мільярдів років, — зазначає прес-служба вишу.

Планети, що обертаються навколо білих карликів, астрономам важко виявити, оскільки ці зірки набагато слабкіші, ніж зірки, схожі на Сонце. До цього учені знайшли лише попередні докази існування газового гіганта, що обертається навколо білого карлика.