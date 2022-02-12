Так художник представляет систему WD1054–226, изображение: MARK A. GARLICK

https://racurs.ua/n166974-vozle-mertvoy-zvezdy-vpervye-obnarujili-prigodnye-dlya-jizni-planety.html

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Свидетельство существования планеты, расположенной в зоне, пригодной для жизни, впервые обнаружили вблизи белого карлика — объекта, являющегося последним этапом жизни 95% звезд во Вселенной.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), сообщает пресс-служба вуза.

Белые карлики — это тлеющие остатки звезд, в которых сгорело все водородное топливо. Почти все звезды, включая Солнце, станут белыми карликами, но об их планетных системах известно очень мало.

В рамках этого исследования ученые, используя данные наземных и космических телескопов, измерили свет от расположенного в 117 световых годах от Земли белого карлика WD1054−226.

К своему удивлению, они обнаружили ярко выраженные провалы в свете, соответствующие равномерно расположенным облакам планетарного мусора, вращающимся вокруг звезды каждые 25 часов, — отмечает пресс-служба вуза.

В результате исследователи пришли к выводу, что точная регулярность перемещения этих структур — они гасят свет звезды каждые 23 минуты — позволяет предположить, что они поддерживаются в таком точном расположении гравитационным воздействием близкой планеты.

Структуры размером с Луну, которые мы наблюдали, являются неправильными и пылевыми (например, похожими на комету), а не твердыми сферическими телами, — отмечают исследователи. — Без влияния планеты трение и столкновение привели бы к рассеянию структур, утратив точную закономерность, которая наблюдается.

По словам ученых, примером такого явления в нашей Солнечной системе может являться то, как гравитационное притяжение спутников вокруг Сатурна помогло создать его знаменитые стабильные кольца, вращающиеся вокруг планеты.

Возможность наличия планеты в так называемой «зоне Златовласки» вокруг звезды, где температурный режим благоприятный для существования жизни, неожиданна для WD1054−226 — ученые не рассчитывали обнаружить что-то подобное. Однако для подтверждения нужно собрать больше доказательств.

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Эта область будет пригодна для жизни в течение как минимум двух миллиардов лет, — отмечает пресс-служба вуза.

Планеты, вращающиеся вокруг белых карликов, астрономам трудно обнаружить, поскольку эти звезды намного слабее звезд, похожих на Солнце. До этого ученые нашли лишь предварительные доказательства существования вращающегося вокруг белого карлика газового гиганта.