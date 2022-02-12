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Ракурс
Верховная Рада соберется на закрытое заседание, фото: «5 канал»

Руководители фракций и групп Рады проведут закрытое заседание с силовиками

12 фев 2022, 16:31
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Руководители фракций и депутатских групп Верховной Рады завтра, 13 февраля, проведут закрытое заседание с представителями силового блока «по поводу обстоятельств, происходящих начиная с пятницы» — отъезда дипломатов, обращения властей других стран к своим гражданам с призывом покинуть Украину в связи с растущей угрозой продолжения российской агрессии.

На заседании ожидается присутствие министров обороны и внутренних дел, главы СБУ, руководства разведок, а также руководителей ряда других ведомств. Об этом в комментарии журналистам заявил глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Заседание начнется в 16.00.

Единственным эффективным оружием является консолидация украинского общества, твердая убежденность в нашей победе и никаких сомнений в том, что агрессор в результате вторжения получит по зубам, — подчеркивает Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Верховная Рада с 13 февраля завершит свой длительный перерыв и перейдет в ежедневный режим работы.


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Надеемся, что завтра все руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество для повышения обороноспособности государства и обеспечения отсутствия рисков и угроз, — отметил Порошенко.

Источник: Ракурс


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