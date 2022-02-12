Керівники фракцій та груп Ради проведуть закрите засідання з силовиками

Керівники фракцій та груп Ради проведуть закрите засідання з силовикамиhttps://racurs.ua/ua/n166973-kerivnyky-frakciy-ta-grup-rady-provedut-zakryte-zasidannya-z-sylovykamy.htmlРакурс
Керівники фракцій та депутатських груп Верховної Ради завтра, 13 лютого, проведуть закрите засідання з представниками силового блоку «з приводу обставин, які відбуваються, починаючи з п’ятниці» — від’їзду дипломатів, звернення влади інших країн до своїх громадян із закликом залишити Україну у зв’язку зі зростанням загрози продовження російської агресії.
На засіданні очікується присутність міністрів оборони та внутрішніх справ, голови СБУ, керівництва розвідок, а також очільників низки інших відомств. Про це в коментарі журналістам заявив очільник «Європейської солідарності» Петро Порошенко.
Засідання розпочнеться о 16.00.
Єдиною ефективною зброєю є консолідація українського суспільства, тверда переконаність в нашій перемозі і жодних сумніві в тому, що агресор внаслідок вторгнення отримає по зубах, — наголошує Порошенко.
Порошенко наголосив, що Верховна Рада з 13 лютого завершить свою тривалу перерву й перейде до щоденного режиму роботи.
Сподіваємося, що завтра всі керівні особи обговорять з парламентом нашу ефективну співпрацю для підвищення обороноздатності держави і забезпечення відсутності ризиків і загроз, — зазначив Порошенко.