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Ракурс
Верховна Рада збереться на закрите засідання, фото: «5 канал»

Керівники фракцій та груп Ради проведуть закрите засідання з силовиками

12 лют 2022, 16:31
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Керівники фракцій та депутатських груп Верховної Ради завтра, 13 лютого, проведуть закрите засідання з представниками силового блоку «з приводу обставин, які відбуваються, починаючи з п’ятниці» — від’їзду дипломатів, звернення влади інших країн до своїх громадян із закликом залишити Україну у зв’язку зі зростанням загрози продовження російської агресії.

На засіданні очікується присутність міністрів оборони та внутрішніх справ, голови СБУ, керівництва розвідок, а також очільників низки інших відомств. Про це в коментарі журналістам заявив очільник «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Засідання розпочнеться о 16.00.

Єдиною ефективною зброєю є консолідація українського суспільства, тверда переконаність в нашій перемозі і жодних сумніві в тому, що агресор внаслідок вторгнення отримає по зубах, — наголошує Порошенко.

Порошенко наголосив, що Верховна Рада з 13 лютого завершить свою тривалу перерву й перейде до щоденного режиму роботи.


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Сподіваємося, що завтра всі керівні особи обговорять з парламентом нашу ефективну співпрацю для підвищення обороноздатності держави і забезпечення відсутності ризиків і загроз, — зазначив Порошенко.

Джерело: Ракурс


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