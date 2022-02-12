Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що найкращим другом для ворогів України сьогодні є паніка, а в інформаційному просторі забагато обговорення повномасштабної агресії з боку Росії.

Про це Зеленський заявив сьогодні, 12 лютого, у коментарі журналістам на Херсонщині, де він перебуває з візитом, повідомляє видання «Українська правда».

Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть відповідні дати, — заявив він.

Водночас він зазначив, що у влади є розуміння того, що такі ризики є.

Якщо є у вас чи будь-яких людей якась додаткова інформація щодо 100% вторгнення РФ, починаючи з 16 числа, в Україну, будь ласка, давайте нам цю інформацію, — наголосив він.

Зеленський також висловив вдячність розвідкам інших держав за інформацію, яку вони надають, і наголосив, що єдиним способом деескалації ситуації є дипломатичний шлях.

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Ми працюємо в щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі вдячні всім за допомогу, вдячні розвідкам інших держав, — зазначив Зеленський. — Також окремо працюємо на дипломатичному рівні, спілкуємось щоденно з керівництвом різних держав, різних лідерів різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях — це єдиний шлях для деескалації і деокупації.

Джерело: «Українська правда»