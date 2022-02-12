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В Україні вночі 13 лютого очікується похолодання

Тумани та нічне похолодання — погода в Україні на 13 лютого (КАРТА)

12 лют 2022, 15:31
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Погода в Україні 13 лютого формуватиметься під впливом поля підвищеного тиску антициклону Ingo. Тож очікується доволі спокійна погода без опадів.

Проте через відсутність хмар вночі температура повітря суттєво знизиться, однак день буде доволі теплим як для лютого. Про це повідомляє Gismeteo.

Водночас у південних та більшості центральних областей видимість погіршуватимуть тумани.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у західних, північних та східних областях, спровоковану нічним похолоданням.

Температура вночі становитиме −5…−10° (на Закарпатті та в Карпатах — −11…−16°), вдень — +2…+7° тепла (у північно-східних регіонах — близько 0°).

Температура повітря в Європі о 14.00 13 лютого, дані: Gismeteo

Погода в Києві 13 лютого буде ясною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -5°…-7°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 13 лютого, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме −7…−9°, вдень — +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 13 лютого, дані: Gismeteo

Погода в Одесі також буде ясною без опадів. Вночі термометри покажуть −3…−5°, вдень — +3…+5°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 13 лютого, дані: Gismeteo

Погода у Харкові очікується ясною без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −7… −9° вночі та −1…+1° вдень. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 13 лютого, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 13 лютого буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


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Геомагнітний стан, інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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