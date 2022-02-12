В Україні вночі 13 лютого очікується похолодання

https://racurs.ua/ua/n166971-tumany-ta-nichne-poholodannya-pogoda-v-ukrayini-na-13-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 лютого формуватиметься під впливом поля підвищеного тиску антициклону Ingo. Тож очікується доволі спокійна погода без опадів.

Проте через відсутність хмар вночі температура повітря суттєво знизиться, однак день буде доволі теплим як для лютого. Про це повідомляє Gismeteo.

Водночас у південних та більшості центральних областей видимість погіршуватимуть тумани.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у західних, північних та східних областях, спровоковану нічним похолоданням.

Температура вночі становитиме −5…−10° (на Закарпатті та в Карпатах — −11…−16°), вдень — +2…+7° тепла (у північно-східних регіонах — близько 0°).

Погода в Києві 13 лютого буде ясною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -5°…-7°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме −7…−9°, вдень — +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде ясною без опадів. Вночі термометри покажуть −3…−5°, вдень — +3…+5°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові очікується ясною без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −7… −9° вночі та −1…+1° вдень. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 лютого буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

.

Джерело: Gismeteo