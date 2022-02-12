Навчання силовиків біля Криму. Фото: Херсонська ОДА

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Навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ 12 лютого розпочалися у Херсонській області на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Тактико-спеціальні навчання відбуваються водночас на території селищ Каланчак та Новоолексіївка. Навчаються силовики на об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі. За ходом навчань спостерігав президент Володимир Зеленський. Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації.

У ході маневрів правоохоронці відпрацьовують реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим. Також силовики вчаться звільняти захоплені адміністративні будівлі та ліквідовувати групи диверсантів й бойовиків.

У навчаннях задіяні підрозділи Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти. Загалом залучено понад 1 тис. силовиків, спецтехніка та гелікоптери.

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Нагадаємо, Збройні сили України розпочали військові навчання «Заметіль-2022» в усіх регіонах. Маневри триватимуть протягом поточного місяця на визначених військових полігонах по всій території України.